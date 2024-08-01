حملات مكبرة للنظافة وتمهيد وتسوية الطرق بمركز طما فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، برئاسة هويدا الشافعي، حملات مكبرة للنظافة وتمهيد وتسوية الطرق، ورفع العوائق المرورية، والتراكمات من جوانب الطرق، وذلك بالمدينة والقرى التابعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات، وتمهيد وتسوية الطرق، ورفع الإشغالات، حفاظا على المظهر الحضاري، والعمل على راحة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة،



وأوضحت رئيس مركز ومدينة طما، أن الحملات استهدفت رفع مستوى النظافة وتمهيد الطرق بمناطق " أسفل الكوبري العلوي، وشوارع المدينة، ومدخل المرور القبلي، وقرية مشطا، والمدمر، وطريق كوم إشقاو، والرياينة، ومدخل نزلة عبد الله، كما تم رفع مستوى النظافة والأتربة بشارع الحرية، وميدان ابو غريب، وميدان القاضي، وشارع أحمد ماهر، وشارع أحمد عرابي، وأمام مقابر طما، وشارع الاتحاد وميدان التحرير، وتمهيد طريق بين الترعتين، وطريق أسيوط سوهاج الزراعي، ومنطقة فاضل، وأبو السعود بالعتامنة، وقرية الجباب، وسلامون، والحما، وشطورة "، مشيرة إلى استمرار تكثيف الحملات بنطاق المدينة والقرى التابعة.