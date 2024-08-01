اليوم السابع
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حسن نصر الله: الغارة الإسرائيلية على الضاحية قتلت أحد المستشارين الإيرانيين

الخميس، 01 أغسطس 2024 05:46 م
حسن نصر الله: الغارة الإسرائيلية على الضاحية قتلت أحد المستشارين الإيرانيين حسن نصر الله
كتب محمد شرقاوى

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قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن الغارة الإسرائيلية على الضاحية قتلت أحد المستشارين الإيرانيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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