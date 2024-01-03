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تعيين ماجدة صالح قائماً بأعمال مدير عام المدن الجامعية فى جامعة عين شمس

الأربعاء، 03 يناير 2024 12:26 م
تعيين ماجدة صالح قائماً بأعمال مدير عام المدن الجامعية فى جامعة عين شمس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أصدر الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، قرارا بقيام ماجدة حسين صالح أحمد بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية اعتبارا من 2 / 1 / 2024 .
 
كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بقيام / عماد السيد أحمد عبد الفتاح الجوهري بأعمال مدير عام الإدارة العامة للتغذية اعتبارا من 1/2 / 2024 .
 
وفى سياق آخر، وفى إطار المسؤلية المجتمعية والاهتمام بتربية الأبناء وتنشئة طفل اجتماعي قادر على التفاعل والاندماج بسهولة مع أفراد المجتمع ، نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس ندوة  بعنوان " المشكلات الأسرية بين الزوجين وتأثيرها على الأبناء ".
 
 
 
 






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