تعيين ماجدة صالح قائماً بأعمال مدير عام المدن الجامعية فى جامعة عين شمس

كتب محمود راغب

أصدر الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس ، قرارا بقيام ماجدة حسين صالح أحمد بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية اعتبارا من 2 / 1 / 2024 .

كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بقيام / عماد السيد أحمد عبد الفتاح الجوهري بأعمال مدير عام الإدارة العامة للتغذية اعتبارا من 1/2 / 2024 .

وفى سياق آخر، وفى إطار المسؤلية المجتمعية والاهتمام بتربية الأبناء وتنشئة طفل اجتماعي قادر على التفاعل والاندماج بسهولة مع أفراد المجتمع ، نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس ندوة بعنوان " المشكلات الأسرية بين الزوجين وتأثيرها على الأبناء ".