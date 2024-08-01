تعرف تفاصيل مشروعات وزارة الرى لحماية نهر النيل

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل وإزالة التعديات على مجرى النهر وفرعيه.

وفى التقرير التالى نتعرف على أعمال حماية نهر النيل:

1- يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل.

2- تم الانتهاء من تنفيذ توسعة كورنيش نيل سوهاج الغربي بطول 870 مترا.

3- تم حماية واجهة نيل أخميم بطول 600 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة.

4- تم تطوير مرسي عبارة المراغة بطول 100 متر.

5- يجرى الإعداد لبدء أعمال حماية جوانب نهر النيل بقري " الرقبة – الطوناب – الرديسية – القنادلة " بمحافظة أسوان بطول يصل إلي 400 متر.

6- تم إزالة (83715) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام 2015.

7- تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة رقم 23 لإزالة التعديات على مجرى النيل و تم خلالها إزالة (240) حالة تعدي بمساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع.