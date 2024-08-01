تجديد تعيين قيادات لعدد من الكليات بجامعة المنيا.. تعرف عليها

المنيا: حسن عبد الغفار

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عددًا من القرارات بشأن تجديد تعيين عددٍ من القيادات الجامعية، للقيام بأعمال عمادة كليات إحدى عشرة كلية، وذلك خلال العام الجامعي 2025/2024، وهم:

الدكتور حسام شوقي، للقيام بأعمال عميد كلية الطب البشري، والدكتور حسن سند للقيام بأعمال عميد كلية الحقوق، والدكتور سيد عبد العظيم، للقيام بأعمال عميد كلية التربية، والدكتور محمد عبد العزيز، للقيام بأعمال كلية الصيدلة، والدكتورة إيمان زكي، للقيام بأعمال عميد كلية التربية النوعية، والدكتور أحمد على محمود، للقيام بأعمال عميد كلية العلوم، والدكتور جمال صدقي للقيام بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة حنان صفوت، للقيام بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور حمدان إبراهيم، للقيام بعمل عميد كلية الزراعة، والدكتور عصام حليم، للقيام بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور معتز عبد الرحمن، للقيام بأعمال عميد كلية الطب البيطري.



أكد رئيس الجامعة، أن جامعة المنيا تعمل في منظومة مُتكاملة وفق رؤية ومنهج مُتبع؛ من أجل النهوص بها في كافة المستويات، مُطالباً سيادته عمداء الكليات، باستمرار مسيرة عملهم الجاد، وتكثيف التعاون؛ لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات التي تُقدمها الجامعة؛ وموجهاً نحو ضرورة مُواكبة التطورات العلمية، والتكنولوجية، وبذل المزيد من الجهود؛ للمُساهمة في الوصول بجامعة المنيا إلى مصاف الجامعات محلياً، وإقليمياً، ودولياً.

