انعقاد الجمعيات العمومية لـ248 مركز شباب بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد مراكز شباب كفر الشيخ، انعقاد الجمعيات العمومية لـ 248 مركز شباب وفق جدول زمني على مستوى المحافظة بإشراف مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وهي الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على انعقاد الجمعيات العمومية، بند"عاديه، انتخاب، استكمال" أعضاء مجالس الإدارة طبقاً للائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب، وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّه تم توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية وفتح باب الترشح حتى 31 أكتوبر 2024، بجميع الإدارات على جميع مقاعد مجلس الإدارة ما بين استكمال مجلس الإدارة أو انتخاب مجلس كامل على الأماكن الشاغرة بمجالس الإدارة على مستوى المحافظة وجاري انعقاد الجمعيات العموميه العاديه دون بند انتخاب لـ35 مركز شباب والتي بدأت من 21 يوليو حتى 9 أغسطس 2024 وسيتم عقد الجمعيات لمراكز الشباب التي بها بند انتخاب واستكمال لعدد 213 مركز شباب بداية من 10 أغسطس وتنتهي في 15 ديسمبر 2024 لإنتخاب و إستكمال مجالس إدارات مراكز الشباب.

جدير بالذكر، أنّه تم تحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجالس إدارات مراكز الشباب بكفر الشيخ سواء التي بها بند انتخاب أو استكمال ولمدة سبع أيام من تاريخ دعوة الجمعية من الساعة 9 حتى الساعة 5 مساءً، على أن تُعقد الجمعيات خلال 45 يوما من تاريخ توجيه الدعوة، حيث يتم تنفيذ الجمعيات من خلال إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، بحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية برئاسة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وطاهر الخولي، مدير إدارة الهيئات الشبابية، وأعضاء اللجنة العليا والفرعية للدورة الحالية.