حماية الطفل بالشرقية تتلقى 800 بلاغ وتنظم 209 أنشطة توعوية الأشهر الماضية

قالت هبة محمد حمد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الشرقية ، إنها تلقت أكثر من 800 بلاغ للأطفال المعرضة للخطر من خط نجدة الطفل 16000 ومن كل جهات الرصد وعمل إدارة حالة للبلاغات وتقديم كل الدعم بأنواعه لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

وأضافت أنه تم التنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلى له وتطبيق الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 الصادر من مكتب النائب العام، ذلك خلال العام الماضي، مشيرة إلي أنها بذلك تبذل جهودا مكثفة للتوعية المجتمعية، منها تنظيم وتنسيق ندوة عن الزواج المبكر وإثارة السلبية على صحة وحقوق الطفل بمكتبة مصر العامة بالتعاون مع جمعية بناة المستقبل فى إطار حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة .

وتنظيم 8 لقاءات توعوية وتدريبية للقضاء على جريمة الختان للإناث وكل الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات بما يتماشى مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتعاون مع وحدات حمايه الطفل الفرعية بالمراكز المستهدفة.

وعقد أكثر من 200 فعالية وندوة توعوية من قبل وحدات حماية الطفل الفرعية بالمدارس والجمعيات والاندية ومراكز الشباب لمناقشة أهم المشكلات التى يتعرض الطفل للخطر ( ختان الاناث – الزواج المبكر – التنمر – مخاطر وسائل التواصل من علاقات وابتزاز وألعاب الكترونية - –خطورة التدخين والمخدرات –العنف واخطاره . ) وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجان الفرعية وبالإشتراك مع الجهات المعنية .