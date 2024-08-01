الكنيسة تعقد اجتماع مجمع كهنة أسوان

كتب: محمد الأحمدى

عقد مجمع كهنة أسوان، اجتماعهم الدورى فى كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور الأنبا بيشوى أسقف الإيبارشية.

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهى، أعقبته كلمة ألقاها نيافته عن "عظمة الكهنوت"، حيث تأمل في جزء من الأصحاح السادس في سفر اللاويين، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، وهنأ نيافة الأنبا بيشوي الآباء الكهنة الذين تحل ذكرى سيامتهم هذه الأيام.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ألقى عظته الأسبوعية مساء أمس الأربعاء، من كنيسة الشهيد مار جرجس فى حى بشر بالإسكندرية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وصلى قداسته رفع بخور العشية، بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة، وعدد من أعضاء مجمع كهنة الإسكندرية.



جانب من اجتماع كهنة أسوان