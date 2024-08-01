الرعاية الصحية بأسوان تتابع انتظام الأطقم الطبية بالصداقة الجديدة

أسوان- صلاح المسن

تفقد الدكتور عمرو مصطفى فيصل مسئول التقييم والمتابعة وعضو المكتب الفني، نائبا عن مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، وحدة طب أسرة الصداقة الجديدة، حيث تفقد مسئول التقييم والمتابعة وعضو المكتب الفني بفرع الرعاية الصحية بأسوان، الأقسام المختلفة بوحدة طب أسرة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان ، وشملت الجولة التفقدية غرفة الطوارئ ، والصيدلية، بالإضافة لعيادة طب الأسرة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.

تأتي هذه الجولات التفقدية في إطار التزام هيئة الرعاية الصحية بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في أسوان، وتطوير الأداء الطبي والفني.