الرعاية الصحية بأسوان تتابع انتظام العمل بوحدة طب أسرة الجُزيرة

أسوان- صلاح المسن

تفقدت الدكتورة إيمان حسن أحمد، والدكتورة آلاء أحمد محمد، بإدارة المكتب الفني لمدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، وحدة طب أسرة الجزيرة بمدينة أسوان.

وخلال الجولة تم متابعة سير الخدمات الطبية المقدمة بالمنشأة، بالإضافة لتفقد عيادة طب الأسرة، والصيدلية، ومعمل التحاليل الطبية، والطوارئ.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.

تأتي هذه الجولات التفقدية في إطار التزام هيئة الرعاية الصحية بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في أسوان، وتطوير الأداء الطبي والفني.