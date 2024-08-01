الانتهاء من فرش وتجهيز مراكز تنمية الأسرة ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز شربين

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن انتهاء أعمال فرش، وتجهيز الأثاث الإداري بمراكز تنمية الأسرة، والوحدات الاجتماعية "إنشاء جديد" ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى الضهرية، والشيخ عطية، وبساط كريم الدين، والعيادية، تمهيدا لدخولهم الخدمة، والبدء في التشغيل؛ لتقديم الخدمات بشكل أفضل، ومتكامل للمواطنين.

وأوضح "عبد العزيز" أن أعمال التجهيزات بجميع المنشءت الخدمية التابعة للتضامن الاجتماعي تمت على التوازي مع بعضها، مشيرا إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.

واشار إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاءت؛ لتحدث طفرة شاملة من حيث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.