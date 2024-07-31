مؤشرات البورصة تواصل صعودها خلال منتصف الجلسة

كتبت أسماء أمين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها خلال تعاملاتها منتصف جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.89% ليصل إلى مستوى 29297 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 12663 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"تعاملاته على صعود بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 6852 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"،بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 9767 نقطة.

وأغلقت البورصة امس على ارتفاع لجميع مواشرانها ليحقق راس مال السوق الرئيسي للبورصة مكاسب بلغت 19 مليار دولار ليغلق عن مستوى 92039.4 نقطة.