إيران تهدد إسرائيل بعمليات خاصة ردا على اغتيال إسماعيل هنية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

هددت إيران دولة الاحتلال الإسرائيلى بعمليات خاصة، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية، وبحسب وكالة إيرنا أكدت البعثة الايرانية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، أن الرد على الحادثة سيتم من خلال عمليات خاصة.

وتابعت البعثة الايرانية لدى المنظمة الاممية في نيويورك، "إن الرد على عملية اغتياله سوف يكون خلال عمليات خاصة، أشد صرامة وتهدف إلى غرس الندم العميق في نفوس مرتكب الجريمة".

وفى كلمه له خلال مراسم تشيع جنازة هنية التى أقيمت صباح اليوم فى طهران، قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) محمد باقر قاليباف ردا على اغتيال هنية: من واجبنا ان نرد على هذه الجريمة في الزمان والمكان المناسبين، بحسب وكالة إيرنا الإيرانية.

واضاف قاليباف : الشهيد هنية وفي زيارته الى ايران قبل شهرين او ثلاثة اشهر، تحدث في لقائي معه عن جرائم الكيان الصهيوني القاتل وقال ان رايتم المقاومة اليوم في غزة ومن ان جميع الناس واكثر من مليوني انسان صامدون ولا يغادرون غزة... هذه الثقافة هي التي تعرض اليوم ترسم معالم زواله أمام اعين العالم سواء اصدقاء فلسطين او حماة هذا الكيان، وقد عرف الكل ماهية وطبيعة هذا الكيان.

وأمس أعلنت حركة حماس ، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ، إثر غارة جوية إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وفي بيان آخر، أعرب الحرس، عن تعازيها للشعب الفلسطيني البطل والأمة الإسلامية ومناضلي محور المقاومة والشعب الإيراني الشريف، وقالت، استهدف صباح اليوم مقر إقامة الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في طهران، وعلى إثر هذا الحادث استشهد هو وأحد حراسه.

وأضاف البيان، يجري التحقيق في أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا.