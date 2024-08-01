أهالى البصارطة بدمياط يطالبون بتغيير موقف السيارات والمحافظ يبحث شكاوى السرفيس والمواقف

دمياط معتز الشربيني

ناشد أهالي قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بإعادة النظر فى تقييم خط المواصلات بين البصارطة ومدينة دمياط.

وقال محمد مرعي موظف من أبناء القرية إن المسافة بين قرية البصارطة ومدينة دمياط 6 كم فقط وبالرغم من ذلك أجرة البصارطة دمياط 7.5 جنيه ذهابا و7.50 جنيه إيابا فى ظل ارتفاع تعريفة الأجرة، وهذا بسبب قرار غير مدروس بنقل موقف البصارطة من منطقة باب الحرس بدمياط مكان قريب للجميع إلى قرية عزب النهضة المجاورة لقريتنا على بعد 2 كم ويبعد عن دمياط 4 كم .

يقول عبده العطوي مدير مدرسة نقل موقف اليصارطة الي الموقف العمومي بعزبة النهضة يمثل مشكلة لأهالي القرية البالغ عددهم 70 ألف مواطن بخلاف الوافدين إلى القرية يوميا يعانون أشد المعاناة فى الذهاب من القرية إلى دمياط والعودة وخاصة الطلبة والمرضى والنساء وكبار السن ٠

والتمست آلاء مسعد إحدي أبناء القرية من محافظ دمياط النظر بعين العطف والرحمة لأهالى هذه القرية وإعادة الموقف إلى مكانه القديم بمدينة دمياط أو أى مكان أخر مناسب على أطراف المدينة أسوة بقرى الشعراء والعنانية وشطا وغيط النصاري ، أو تغير خط البصارطة إلى سرفيس .

وكان الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط قد التقي مدير إدارة المرور والمواقف لبحث مشاكل خطوط السرفيس وشكاوي بعض المواطنين الخاصة بخطوط السير وخاصة مدينتي دمياط ورأس البر.