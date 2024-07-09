وصول 27 رحلة طيران دولية بمطار مرسى علم الدولى اليوم بينها 12 من بولندا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء 27 رحلة طيران دولية، من بين 150 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى، وحتى الجمعة المقبلة.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر اقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات اليوم يستقبل المطار 27 رحلة طيران، بينها 12 رحلة من مطارات دولة بولندا، 7 رحلات من دولة التشيك، و4 رحلات من ألمانيا، ورحلة من هولندا واخرى من بلجيكا ورحلة داخلية .

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من أول السبت الماضى، وحتي الجمعة المقبلة 150 رحلة طيران اغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.