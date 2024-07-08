اليوم السابع
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الإثنين، 08 يوليو 2024 09:34 ص
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 13 رحلة طيران دولية بينهم 6 من التشيك

الإثنين، 08 يوليو 2024 09:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 13 رحلة طيران دولية بينهم 6 من التشيك مطار مرسى علم الدولى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الإثنين 13 رحلة طيران دولية، من بين 150 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أول أمس السبت، وحتى الجمعة المقبلة.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر اقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات اليوم يستقبل المطار 13 رحلة طيران، بينها 6 رحلات من دولة التشيك، ورحلتين من ألمانيا، ورحلة من بولندا، و3 رحلات من إيطاليا، ورحلة داخلية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من أول امس السبت، وحتي الجمعة المقبلة 150 رحلة طيران اغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.


 







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