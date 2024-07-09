نقيب العاملين بالنيابات يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب

كتبت آية دعبس

وقع رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم كريم عبد الباقي، بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك علي هامش مشاركة النقابة بفاعليات مؤتمر منظمة العمل الدولية التي انطلقت فاعلياتها الشهر الماضي، في المغرب.

ويأتي توقيع البروتوكول لتعزيز أوجه التعاون بين النقابة في مصر وبين اتحاد الشغالين بالمغرب في ضوء العلاقات القوية المتميزة التي تربط البلدين على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والإعلامية، حيث تتسم العلاقات السياسية بالتفاهم والتنسيق المستمر بشأن القضايا الدولية والإقليمية والعربية وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي ودعم التضامن العربي، كما يستهدف البروتوكول تعميق العلاقات بين البلدين علي كافة المستويات بما يخدم أهداف "الجمهورية الجديدة" التي ارسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم: "يأتي توقيع بروتوكول التعاون مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لتعظيم أوجه التعاون بين النقابة والمؤسسات الدولية بما يخدم الطرفين ويعزز القدرات الفنية التي يمتلكها الاعضاء في مصر ويسمح لهم اكتساب مهارات وخبرات جديدة فيما يتعلق بمشروعات "التحول الرقمي" وتعزيز الشمول المالي، والخبرات النقابية التي نبحث ضرورة أكسابها للاعضاء، خاصة وأن موظفينا بالنيابات والمحاكم لديهم تعامل مباشر مع المشروعات التي تتبناها الجمهورية الجديدة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسؤولية، وبالتالي تعزيز قدرات الموظفين مسؤولية كبيرة نسعي أن نكون علي قدرها، لافتًا إلي أهمية هذا التعاون مع المغرب في هذا التوقيت حيث تتبني النقابة مفهوم "الظهير الشعبي" والذي يقف خلف القيادة السياسية لإستعادة مصر مكانتها الاقليمية والدولية وإبراز أهمية الدور المصري في ملفات دولية ويأتي في المقدمة ملف القضية الفلسطينية".

هذا وقد شهد توقيع بروتوكول التعاون من الجانب المصري، كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة وماجد رشاد الأمين العام للنقابة، ومن الجانب المغربي مكروم المصطفي عضو المكتب التنفيذي وامين مال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.