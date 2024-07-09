نائب محافظ سوهاج يبحث مع مدير عام الري سبل التخلص من نواتج تطهير الترع

سوهاج محمود مقبول -عمرو خلف

عقد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، اجتماع مع المهندس محمد طايع مدير عام الري بسوهاج، وذلك لمناقشة موقف نواتج تطهير الترع المتراكمة على جوانب بعض الترع والطرق، وبحث سبل التخلص منها بالتعاون بين الوحدات المحلية والري.

واستمع نائب المحافظ إلى عرض تقديمي حول خطة مديرية الري بسوهاج، فيما يخص الترع التي تم تطهيرها والمستهدفة خلال الفترة القادمة، موجها بتشكيل لجنة من إدارتي التفتيش بالمحافظة ومديرية الري؛ للمرور على كافة الترع التي تم تطهيرها، تمهيدا لرفع نواتج التطهير بالتعاون بين المحافظة والري، وذلك حفاظا على البيئة وصحة المواطنين، وتيسير حركة المرور بالطرق .