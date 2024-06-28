إقبال على حديقة صنعاء بكفر الشيخ هربا من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو

كفر الشيخ - محمد سليمان

قدم تلفزيون اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان "إقبال على حديقة صنعاء هربا من ارتفاع درجات الحرارة وإقبال الأطفال على الرسم على الوجوه، وشهدت الحديقة إقبال من الأسر ليلا، خاصة بالملاهى والمساحات الخضراء، وإقبال الأطفال على المراجيح.

حيث شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ زحاما من أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة، لكونها مقصدًا للعديد من الزوار، ومتنفسا ترفيهيا متميزاً لأبناء كفر الشيخ، لاحتوائها على أماكن ترفيهية متميزة، بالإضافة إلى نافورة وشلالات مياه وحمام سباحة وفندق ومطعم متميز فضلاً عن المسطحات الخضراء بالحديقة، وتأمينها بكاميرات مراقبة رئيسية في مدخل الحديقة ومحيطها، تعمل على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة، ومراقبة الخدمات المقدمة لزوار الحديقة.