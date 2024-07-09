مواصفة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة وتوزيع الدرجات

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2024 وعدد الأسئلة الموضوعية والمقالية وتوزيع الدرجات، ومدة الامتحان، موضحة أن الامتحان سيكون بنفس مواصفات العام الماضي دون أي تغيير في عدد أو شكل أسئلة الامتحان حيث يتضمن 85% من الأسئلة اختيار من متعدد و15% مقالي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحان الجيولوجيا 2024، يتضمن 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% من المستويات العقلية العليا، وسيكون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح "open book" حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

وتابعت الوزارة أن مواصفة وعدد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2024 وهي كالتالي:-

- مدة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة: 3 ساعات.

- عدد أسئلة الجيولوجيا والعلوم البيئة : 46 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية بامتحان الجيولوجيا: سؤالين كل سؤال بدرجتين.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد للجيولوجيا : 32 سؤالا بدرجة واحدة و12 أسئلة بدرجتين.

- العدد الكلي للأسئلة: 2 مقالي و44 موضوعي بإجمالي 46 سؤالا.

- الدرجة الكلية: 4 للمقالي و56 للموضوعي بإجمالي 60درجة.