مصرع 6 أشخاص فى اليابان بسبب ضربات الشمس

طوكيو (أ ش أ)

لقى 6 أشخاص مصرعهم بسبب ضربات الشمس فى العاصمة اليابانية "طوكيو"، فى ظل ارتفاع غير مسبوق فى درجات الحرارة.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" الناطق بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة سجلت أمس مستويات قياسية في طوكيو وفي منطقة واكاياما الجنوبية، حيث اقتربت من 40 درجة مئوية، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

من جانبها ..حثت وكالة الأرصاد الجوية ووزارة البيئة المواطنين على البقاء داخل المنازل وتجنب الخروج إلا في حالة الضرورة، وحثتهم على استخدام مكيفات الهواء وشرب كميات وفيرة من الماء وتجنب ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق.

وأضاف التلفزيون أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى 37 درجة مئوية في مدينة "أواسي" بمحافظة "ميه"، و36 درجة في وسط العاصمة "طوكيو" ومدينتي "شيزوكا" و"ميازاكي"، و35 درجة في مدينة "فوكوكا".

وأشار التلفزيون إلى وفاة العديد من الأشخاص جراء الإصابة بضربات الشمس خلال الأيام القليلة الماضية.

