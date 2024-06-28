اليابان: استمرار هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدى لفيضانات عارمة وانهيارات أرضية

طوكيو (أ ش أ)

حذرت السلطات اليابانية من أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة فى بعض أجزاء فى البلاد، قد يؤدى إلى حدوث فيضانات عارمة وانهيارات أرضية.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الجمعة، أن أحوال الطقس تجعل الظروف الجوية في غربي اليابان وشرقها غير مستقرة.

وكان مسئولو الأرصاد في البلاد قد أصدروا في وقت سابق إنذارا من الدرجة الخامسة - وهي الأعلى على مقياس التحذير من الكوارث في البلاد - للسكان الذين يعيشون بطول النهر في مدينة إواتا بمحافظة شيزوكا، بالبقاء في الطابق العلوي من المباني، غير أنه تم رفع الأمر لاحقًا في معظم المناطق.

كما تم إصدار إنذار بحدوث انهيارات طينية في محافظات شيزوكا وناجانو وكاجوشيما.

