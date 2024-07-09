مصرع شخصين على الأقل جراء اجتياح الإعصار بيريل ولاية تكساس الأمريكية

أ ش أ

أعلنت السلطات الأمريكية مصرع شخصين على الأقل، من جراء اجتياح الإعصار بيريل ولاية تكساس، مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح قاربت سرعتها 150 كيلو مترًا في الساعة.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه رغم تراجع الإعصار "بيريل" إلى مستوى عاصفة مدارية، فقد أدى توغله داخل اليابسة إلى إغلاق موانئ نفطية وإلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع التيار الكهربائي عن نحو مليونين و700 ألف منزل.

وتشهد الولايات المتحدة موجة حر غير مسبوقة وفقًا لخبراء أرصاد جوية توقعوا أن يسجل العام الجاري أعلى معدل للحرارة على الإطلاق نتيجة لتغيُّر المناخ.

وفي ولاية واشنطن، بلغت الحرارة مستويات غير مسبوقة دفعت السلطات لإصدار توجيهات للمواطنين بضرورة تجنُّب التعرُّض للشمس وشرب الكثير من السوائل.

ويعتبر إعصار "بيريل" أول إعصار في موسم المحيط الأطلسي لعام 2024، كما أنه أول إعصار من الفئة الخامسة على الإطلاق قبل وصوله للمكسيك يجتاح جامايكا وجرينادا وجزر جرينادين، وتسبب في هطول أمطار غزيرة شمال فنزويلا، وأودى بحياة ما لا يقل عن 11 شخصًا، إلى جانب إحداث دمار واسع في المباني والأشجار وقطع الكهرباء.