خفر السواحل الأمريكى: إغلاق محتمل لموانئ نفطية بسبب العاصفة بيريل

وكالات

حذر خفر السواحل في الولايات المتحدة من إغلاق محتمل لموانئ تكساس، وبدأ في الحد من حركة السفن بسبب العاصفة المدارية بيريل، ما من شأنه أن يوقف مؤقتاً شحنات النفط الخام للمصافي وشحنات الوقود التي تنتجها.

ومن المتوقع أن تكتسب العاصفة بيريل القوة مجدداً وتتحول إلى إعصار قبل الوصول إلى اليابسة بحلول صباح الاثنين عند بورت لافاكا.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن السرعة القصوى للرياح التي تأتي بها العاصفة سجلت، السبت، 95 كيلومتراً في الساعة.

ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، يشكل إنتاج النفط من حقول بحرية في خليج المكسيك نحو 14% من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة بكمية تبلغ نحو 1.8 مليون برميل يومياً.

وأي تأثر للإمدادات من تلك المنطقة قد يرفع أسعار الخام الأمريكي والخامات المنتجة بحرياً.