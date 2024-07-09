محافظ كفر الشيخ يوجه ببذل الجهد بملف دمج ذوي الهمم في المجتمع

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، ونائبه الدكتور عمرو البشبيشي، نادي الإرادة والتحدي، بعاصمة المحافظة، حيث اطلع على التدريبات والأنشطة الرياضية المقدمة لذوي الهمم والقدرات الخاصة، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة فى رياضات "الكرة الطائرة جلوس، تنس الطاولة"، بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، أعمال التطوير الأخيرة بملعب الإكليرك بالنادى بعد الإحلال والتجديد بتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه، ومشروعات الطرح الاستثماري بمركز انيرجي الرياضى بتكلفة استثمارية 7 ملايين جنيه، تكلفها المستثمر.

أكد محافظ كفرالشيخ، الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الشباب والرياضة، لأبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة والهمم، والعمل على مزيد من الدمج المجتمعي لهم، من خلال الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تنفذها الوزارة خصيصًا لهم، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يضع ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم فى مقدمة الأولويات.



تعدد الاجهزة في نادي الإرادة والتحدي



محافظ كفر الشيخ يتفقد نادي الإدراة والتحدي



محافظ كفر الشيخ يستمع لأحد ذوي الهمم



