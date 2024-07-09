محافظ كفر الشيخ يستعرض أداء إدارات الديوان العام ويستمع للطلبات والمقترحات

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، عددًا من إدارات الديوان العام، ومنها إدارة المخازن، وإدارة متابعة تراخيص المستثمرين، والتفتيش المالى والإدارى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع الإعلانات، والإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية، وإدارة التنمية، وإدارة الإعلام، وإدارة مشروعك، وإدارة شئون المجتمع، وغيرها من إدارات الديوان العام، وذلك لمتابعة سير العمل فى مختلف الإدارات، ومتابعة أعمال التطوير بها وفقًا للمواصفات الفنية المحددة، وأتمتة المهام والعمليات والتحول الرقمي وميكنة الخدمات داخل هذه الإدارات بإستخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية، كونها من أهم المحاور لتنفيذ رؤية مصر 2030.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح من مديرى الإدارات حول سير وأداء العمل وأعمال التطوير الجارية ببعضها، والتحديات التى تواجههم، وسبل تحويلها إلى فرص من خلال رفع كفاءة العمل وتنمية مهارات العاملين، موجهًا بضرورة تحديث البيانات المتعلقة بعمل كل إدارة، والتنسيق بين الإدارات، والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، موضحًا أن إدارات الديوان ركيزة أساسية لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الجهاز التنفيذى والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسى فى تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات المختلفة والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، مضيفًا أنه سيعمل على متابعة سير العمل بشكل دورى بجميع الإدارات، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتذليل التحديات التي تواجه مديري الإدارات المختلفة للنهوض بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطنيها.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبذل المزيد من الجهود والتفاني بالعمل وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة، ويلبي تطلعات واحتياجات أبناء كفرالشيخ، نحو تطبيق التحول الرقمى بجميع المخاطبات والمراسلات وحفظ المستندات، وميكنة الخدمات.

جانب من جولة محافظ كفر الشيخ



جولة محافظ كفر الشيخ بإدارات ديوان المحافظة