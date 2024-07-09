اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يقدم هدايا للأطفال الفلسطينيين بمستشفى العريش العام

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 07:12 م
محافظ شمال سيناء يقدم هدايا للأطفال الفلسطينيين بمستشفى العريش العام هدايا للأطفال الفلسطينيين
شمال سيناء - محمد حسين

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قدم اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الهدايا والألعاب للأطفال الفلسطينيين الذين يتلقون  العلاج والرعاية الطبية المجانية  في مستشفى العريش العام.

ووجه المحافظ بتقديم كافة الخدمات الطبية والترفيهية للأطفال لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، معربًا عن سعادته بإدخال الفرحة والبسمة على وجوه الأطفال من خلال توزيع الهدايا والألعاب عليهم.

وأشار المحافظ إلى أنه اطمأن خلال زيارته للمستشفى، أمس، على الأطفال الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج، مشدداً على تقديم كافة الخدمات الطبية لهم والعمل على راحتهم.

ولفت إلى أن مستشفى العريش العام استقبلت منذ أحداث غزة أكثر من 700 من المرضى والجرحى الفلسطينيين، حيث تماثلوا جميعًا للشفاء باستثناء 8 حالات، معظمهم أطفال، يتلقون العلاج حالياً في المستشفى.

قام أحمد نجيب شراب، وكيل إدارة العلاقات العامة بديوان عام المحافظة، بتوزيع الهدايا والألعاب المقدمة من محافظ شمال سيناء على الأطفال الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.







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