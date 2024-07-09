محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس التنفيذى

سوهاج محمود مقبول -عمرو خلف

ترأس اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

بدأ الاجتماع بتقديم التهنئة للمحافظ ونائبه بثقة القيادة السياسية وتولي مسئولية المحافظة، والتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم رحب محافظ سوهاج بالحضور جميعا، معربا عن شكره وتقديره للواء طارق الفقي محافظ سوهاج السابق، على ما تم إنجازه في الفترة الماضية، وأكد المحافظ على أهمية تقديم أفضل مستوى من الخدمات لتحقيق رضا المواطن، لافتا الى تطبيق القانون واللوائح في إطار احترام المواطنين.

ووجه المحافظ جميع القيادات التنفيذية بتحديد أولويات ومنهج وخطط العمل، مشددا على تحقيق احتياجات المواطن الأساسية من علاج، وطرق ممهدة، ومنع الإشغالات بالشارع، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بغلق المحال المخالفة، وتقسيم فترات العمل بين العاملين بالوحدات المحلية للتواجد بالشارع والمتابعة المستمرة على مدار اليوم، على أن يتم التعامل مع مشكلة الطرق كأولوية قصوى، وتكثيف الحملات لضبط الأسعار، وإحكام الرقابة على الأسواق.

وأكد محافظ سوهاج على جميع القيادات التنفيذية بعمل خطة لتحقيق صالح المواطن، وتطبيق القانون وعدم التقاعس عن العمل لتحقيق الانجازات، مشددا أنه لا تسامح مع من يضيع حق المواطن، والتعامل بالمرونة المطلوبة مع المواطنين، وعدم تصدير المشكلات والعقبات، وحلها بشكل جذري.

ناقش المجلس خلال جلسته عددا من الموضوعات المهمة التي تخدم المواطن السوهاجي، حيث وافق على إقامة "مدرسة السلامون الثانوية العامة "، ورفع الأمر إلى وزارة الزراعة، كما منح المجلس مهلة لجامعة سوهاج لإعادة الدراسة بشأن طلب جمعية المصريين للخدمات التعليمية إنشاء المعهد العالي للمحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية بسوهاج، كما وافق المجلس على مقترحات الوحدات المحلية لتحديد سعر المتر لمقابل التحسين نظير تغيير النشاط للمراكز المختلفة والأحياء، طبقا لما تضمنته الكشوف المرفقة والمعتمدة من اللجنة العليا، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بالمحافظة، ومراعاة للصالح العام.

وشدد المحافظ على عدم فرض أي أعباء مالية على المواطنين مقابل الخدمات، إلا في حدود، وعدم فرض أي ماليات إلا بعد الرجوع إليه شخصيا، واختتم الاجتماع بالموافقة على إطلاق إسم الشهيد المقدم " مصطفى عبد الرازق " على المدرسة الإعدادية المشتركة " المتفوقين " بطما.