محافظة الوادى الجديد تختتم إنجاز أطول شبكة طرق بطول 3400 كيلو متر

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

تستعد محافظة الوادى الجديد لإنجاز أعمال أطول شبكة طرق على مستوى الجمهورية والتى دعمتها القيادة السياسية على مدار 10 سنوات من أجل تنفيذ طرق جديدة هي الأطول لتحقيق التواصل بين محافظة الوادي الجديد ومختلف المحافظات في النيل والدلتا، وهي كانت من أهم وأبرز المشكلات التي تواجه الوادي الجديد خلال الفترات السابقة، حيث تم إنشاء طرق بتكلفة 37 مليار جنيه بإجمالي 3400 كيلو متر، وبدأت من عام 2014 حتى عام 2024.

وتضمنت شبكات الطرق التى جرى إنشاءها واحلالها طريق ابو سنبل - الفرافره بطول 1200 كيلو متر وطريق الفرافره عين داله بطول 85 كيلو مترًا وطريق الفرافرة - ديروط بطول 310 كلم وطريقة تنيدة منفلوط بطول 285 كيلو مترًا وطريق الخارجة سوهاج بطول 180 كيلو مترًا واحلال طريق الخارجة - أسيوط بطول 232 كيلو مترًا واحلال طريق الخارجة الداخلة بطول 190 كيلو مترًا وطريق الخارجة باريس بطول 90 كيلو مترًا وطريق باريس تقاطع توشكي بطول 310 كيلو مترًا وطريق بغداد الأقصر بطول 245 كيلو مترًا وازدواج طريق الفرافرة - الواحات البحرية بطول 180 كيلو مترًا وطريق داخلة الفرافرة بطول 300 كيلو متر.



