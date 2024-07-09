مجلس الوزراء يوافق على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية.. إنفوجراف

وافق مجلس الوزراء ـ مبدئياً ـ على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية، باستثمارات متوقعة نحو 200 مليون دولار.

مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ‏IEOC Production B.V

مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة V‏IEOC Production B

مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، فيما بين مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة LTD "ZN BV" .

مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية فيما بين مصر والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، والشركة العامة للبترول

مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة (3-SD)، بالصحراء الغربية فيما بين مصر والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إتش بي أس إنترناشيونال مصر المحدودة