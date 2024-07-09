ماذا تعرف عن مرض القلاع الفموى؟.. الأسباب وطرق العلاج

كتب حسام الشقويرى

إذا لاحظت علامات بيضاء كريمية على لسان طفلك أو على لسان شخص مسن في المنزل، فهذا هو شكل مرض القلاع الفموي. يُسمى أيضًا داء المبيضات الفموي، وهو عدوى فطرية يمكن أن تؤدي إلى عدوى الخميرة في اللسان وسقف الفم والخدود الداخلية واللثة واللوزتين أيضًا. في حين أن هذا يمكن أن يحدث في أي عمر، إلا أنه شائع جدًا عند الرضع، ويمكن أن ينتهي بهم الأمر بنقله إلى الأمهات المرضعات أيضًا. هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في هذه الحالة. هناك أيضًا أدوية مضادة للفطريات عن طريق الفم يمكن أن تجعلك تشعر بالتحسن وفقا لما نشره موقع .onlymyhealth

إذا كنت مصابًا بمرض القلاع الفموي، فسيتحول لون فمك إلى اللون الأحمر مع وجود بقع بيضاء. إذا حاولت مسح البقع، فسوف تظهر لك نقاط حمراء، بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأعراض الأخرى لمرض القلاع الفموي تشققات في زوايا الفم وبقاء طعم كريه. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الألم ويسبب لك التهابًا في اللسان أو اللثة. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون من السهل تناول الطعام والشراب، وحتى تذوق الأشياء سيكون مشكلة.



عند الأطفال، يبدو أن لديهم طبقة من الجبن القريش على ألسنتهم. من الصعب جدًا إزالته. قد تلاحظ أيضًا بقعًا بيضاء. يرفض الرضيع عمومًا شرب الحليب، وإذا فعل ذلك، فيمكنه بسهولة نقل العدوى إلى الأم المرضعة. قد يكونون سريعي الانفعال أو صعب الإرضاء أيضًا.

عوامل الخطر لمرض القلاع الفموي

بعض عوامل الخطر يمكن أن تسبب مرض القلاع الفموي. يأتي ضعف الجهاز المناعي على رأس هذه القائمة. يؤدي ضعف الجهاز المناعي إلى خلل في توازن الكائنات الحية الدقيقة في الجسم، مما قد يؤدي إلى فرط نمو الفطريات. تشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

1. فيروس نقص المناعة البشرية

2. العلاج الكيميائي أو علاجات السرطان الأخرى

3. مرض السكري

مضاعفات مرض القلاع الفموي

في معظم الحالات، يكون مرض القلاع الفموي غير ضار، ويمكن علاجه بأدوية بسيطة. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى مضاعفات خطيرة. إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، فيمكن أن يدخل إلى مجرى الدم. يحدث داء المبيضات الغازي عندما تنتشر العدوى إلى قلبك أو عينيك أو دماغك أو أجزاء أخرى من الجسم.

كيفية علاج مرض القلاع الفموي

تنص هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) على أن أنواع مختلفة من المواد الهلامية للفم يمكن أن تساعد في علاج مرض القلاع الفموي. تتوفر هذه المواد الهلامية للفم في الصيدلية ويمكن شراؤها بسهولة. تأكد من اتباع التعليمات الموجودة على العبوة. بمجرد بدء تناول الدواء، قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى يختفي مرض القلاع. ومع ذلك، يمكن أن يكون مرض القلاع الفموي متكررًا. في هذه الحالة، سيقوم طبيبك بفحصك بحثًا عن الحالات الصحية الأساسية الأخرى التي تؤدي إلى مرض القلاع، وسيعالجها.

العلاجات المنزلية لعلاج مرض القلاع الفموي

هناك بعض العلاجات المنزلية أيضًا التي يمكن أن تمنحك الراحة.

1. المياه المالحة

يمكن أن يكون شطف الفم بالمياه المالحة فعالاً. وفقا لمجلة الجمعية الهندية لأمراض اللثة وطب الأسنان الوقائي ، يمكن أن يساعد الماء المالح في السيطرة على الميكروبات في الفم. خذ نصف ملعقة صغيرة من الملح واخلطها مع كوب واحد من الماء الدافئ. اشطف فمك بهذا المحلول.

2. صودا الخبز

يمكنك شطف فمك بمحلول الماء وصودا الخبز أيضًا. ووفقا لهذه الدراسة، التي نشرت في المجلة الأوروبية للعلوم الصيدلانية ، فإن صودا الخبز تحتوي على بيكربونات الصوديوم، والتي يمكن أن تساعد في علاج عدوى الخميرة. نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز في الماء الدافئ ستفي بالغرض!



3. الزبادي

يحتوي اللبن الرائب أو الزبادي على البروبيوتيك، وهذا يساعد البكتيريا الجيدة على النمو في الفم. كشفت دراسة نشرت في مجلة Applied Microbiology and Biotechnology أن البروبيوتيك يمكن أن يساعد في وقف نمو المبيضات. لذا ساعد نفسك على تناول وعاء من الزبادي عدة مرات في اليوم. حاول أن تختار الزبادي الطبيعي بدون نكهة.

4. حليب الكركم

يمكن أن يكون خلط حوالي نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع الحليب فعالاً أيضًا. يمكنك إضافة الفلفل الأسود إلى هذا المشروب أيضًا. قم بتسخين الحليب وتأكد من تمضمضه في فمك قبل شربه. الكركم مضاد للالتهابات ويساعد في علاج العدوى.







