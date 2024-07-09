لبنان: 3 جرحى بغارة إسرائيلية على بلدة بالجنوب

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء بسقوط 3 جرحى جراء غارة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة "رب ثلاثين" بمحافظة النبطية جنوب البلاد.



وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على بلدة رب ثلاثين، ما أسفر عن 3 جرحى إصاباتهم متفاوتة.



وفي السياق، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية المنطقة الواقعة بين بلدتي الضهيرة وعلما الشعب.



من جانبها، أعلن "حزب الله اللبناني" استهداف "التجهيزات التجسسيّة" لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع حدب يارين، في الجليل الغربي، بصاروخ موجّه؛ ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها.