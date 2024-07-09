عميدة كلية البنات جامعة عين شمس: 85% نسب النجاح بنتائج امتحانات نهاية العام

كتب محمود راغب

أعلنت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس ، بأن نسب نجاح الفصل الدراسي الثاني بالكلية قاربت نسبتها من 85% بعد التصحيح الفوري والالكتروني وعمليات الرصد التي تمت عقب كل امتحان، وذلك برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعه.

وأضافت عميدة كلية البنات بـ جامعة عين شمس ، فى تصريحات لها، أن عمليات التصحيح شملت حتي الآن اكثر من 80% من المواد الامتحانيه في جميع الفرق والشعب و الاقسام الأدبية والعلمية والتربوية.

وأعربت الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية، عن سعادتها بنسب النجاح المتميزه التي وصل إليها الطالبات فى مختلف الشعب والفرق الدراسية .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أسماء زعزع، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، بأن عمليات التصحيح الالكتروني والرصد تتم داخل الكنترولات بصوره دقيقه ومتسارعه تمهيدا لإعلان النتائج واتاحتها الكترونيا وأيضا فتح باب الالتماسات فور إعلان النتائج.