عميد زراعة القاهرة: انتظام امتحانات الميد تيرم والتصحيح الفورى لنماذج الإجابة

محمد صبحى

أكد الدكتور سامح عبد السلام عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى " الميد تيرم "بالكلية، موضحا أن الاختبارات تعقد حضوريا بالكلية وداخل القاعات الدراسية ولا يوجد اى اختبارات تعقد عن بعد بنظام الأون لاين، كما أن امتحانات الميد تيرم تعقد فى الوقت المخصص للمحاضرات حسب الجدول الدراسى للمواد على مستوى مختلف الفرق الدراسية.

وأضاف الدكتور سامح عبد السلام فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أنه يتم تصحيح نماذج الاجابة بشكل يومى بمجرد الانتهاء من الاختبارات، يتولى استاذ المادة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد وذلك حتى تتمكن الكلية من إعلان النتيجة خلال 72 ساعة من انتهاء ماراثون الامتحانات بالكلية وإتاحتها على موقع الكلية الرسمى للطلاب.

وانطلقت امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" بعدد من كليات جامعة القاهرة، خلال الأسبوع الجارى، على أن تنتظم اجراءات وماراثون الامتحانات خلال الأسبوع المقبل على مستوى جميع كليات الجامعة وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى.

وتعقد امتحانات الميد تيرم بكليات جامعة القاهرة،حضوريا وفى نفس الزمن المقرر للمحاضرات وتعقد داخل المدرجات والقاعات الدراسية، فى حيث قررت كلية الآداب تنظيم اختبارات الميد تيرم فى صورة تكليفات وتقييمات للطلاب .