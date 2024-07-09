صحة الدقهلية: دعم المستشفيات بـ 16 جهاز أشعة خلال النصف الأول من العام

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن إنجازات إدارة الأشعة خلال النصف الأول من العام الجاري في رفع كفاءة المستشفيات، ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية.

وأوضح وكيل الوزارة أن الإدارة قد قامت خلال الأشهر الستة الماضية بتركيب 16 جهاز أشعة متنوع بالمستشفيات، ونحو 6 طابعات، علاوة على إجراء معاينة لجهازين رنين مغناطيسي بمستشفى ميت غمر، والسنبلاوين.

وأضاف بأنه قد تمت الموافقة على إمداد مستشفى السنبلاوين، والمنزلة بجهاز ماموجرام، وإمداد مستشفى نبروه، ومستشفى بلقاس، ومستشفى أجا بأجهزة دوبلر.

كما تم الانتهاء من تجهيز غرفة الأشعة المقطعية لمستشفى تمي الأمديد بالإضافة إلى إمداد مستشفى المنزلة، وأجا بجهازي إيكو.

وتم عمل عقود صيانة لجميع أجهزة الأشعة المقطعية، وبعض الأجهزة الأخرى عن طريق هيئة الشراء الموحد، ومعاينة غرف الأشعة بكل المستشفيات، وخلال الأشهر الماضية جرى إمداد مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بسيارة أشعه مقطعية متنقلة، وسيارة مامو جرام متنقلة لكلا من مستشفى شبراهور، و جمصة، والمطرية، وإدارة أجا.

وأعرب وكيل الوزارة عن تقديره للدكتور محمد فوزي، مساعد الوزير لشئون الأشعة، والمشرف العام على الإدارة العامة للأشعة، وإدارة الأشعة بالمديرية.