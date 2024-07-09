اليوم السابع
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شاهد أحدث تصوير لمحطة مترو المتحف المصرى الكبير بالخط الرابع

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 03:01 م
شاهد أحدث تصوير لمحطة مترو المتحف المصرى الكبير بالخط الرابع المتحف المصرى الكبير
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت الهيئة القومية للأنفاق، أحدث فيديو لـ محطة المتحف المصرى الكبير، إحدى محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع، حيث يعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة  بشبكة مترو الأنفاق، ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

مراحل الخط الرابع للمترو:

المرحلة الأولى والجاري تنفيذها حالياً والتى تمتد بطول 19 كم وعدد 17 محطة تبدأ من محطة (حدائق الأشجار) علي حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بحدائق الأهرام والمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو.

المرحلة الثانية والتى تمتد بطول 23 كم وعدد 22 محطة من محطة الفسطاط ثم إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر وحتى نادى المقاولون العرب لتنتهى فى مركز النقل المجمع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة / السويس مروراً بمدينة نصر والرحاب.

كما بدأت وزارة النقل إجراءات تنفيذ مشروع قطار كهربائي خفيف من الرحاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى سيربط مع الخط الرابع للمترو، وذلك من خلال التعاون بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك إنترناشيونال القابضة الصينية (أفيك أنتل)، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتنفيذ المشروع.







الخط الرابع للمترو

المترو

الانفاق

مترو الانفاق



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