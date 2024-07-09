رئيس الوزراء المجرى: روسيا وأوكرانيا هما القادرتان على تسوية الصراع الدائر

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أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن روسيا وأوكرانيا فقط هما القادرتان على تسوية النزاع المسلح المستمر بينهما، لكن الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة يمكن أن يمارسوا بعض النفوذ الضروري لدفعهم نحو محادثات السلام.



وغرد أوربان على حسابه الرسمي على منصة "إكس" بعد اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين، واصفا زيارته للعاصمة الصينية بأنها "المحطة الثالثة في مهمة السلام" بعد كييف وموسكو، مشيراً إلى أن "الأطراف المتعارضة فقط هي التي ستكون لها الكلمة الأخيرة في الحرب.



وقال أوربان ، في كلمة بالفيديو على منصة "إكس" ، "القوى العالمية الثلاث يمكن أن يكون لها تأثير حاسم ، ومسألة متى ستنتهي هذه الحرب تعتمد أيضا على الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي".



وأكد رئيس الوزراء المجري أن الصين هي القوة العالمية الوحيدة التي كانت تؤيد السلام منذ بداية الصراع في أوكرانيا ، مشيرا الى أن الرئيس الصيني كان قد أكد أنه سيواصل هذه الجهود.



واختتم أوربان حديثه بالقول : "لسنا وحدنا ، سنواصل عملنا".



وزار رئيس الوزراء المجري كييف وموسكو يومي 2 و 5 يوليو ، واقترح أولاً على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ثم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النظر في احتمال وقف إطلاق النار والتحضير لمحادثات السلام.