رئيس الوزراء الكندى يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى قمة الناتو

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توجه رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، الإثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للتحالف.



ومن المقرر أن تسيطر الأوضاع في أوكرانيا والوضع غير المستقر لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن على قمة القادة، التي من المقرر أن تبدأ رسميًا اليوم الثلاثاء.

وتثير الانتخابات الأمريكية المقبلة واحتمال تولي دونالد ترامب رئاسة ثانية قلق بعض دول حلف شمال الأطلسي، خاصة أن ترامب – وهو من أن أشد منتقدي الحلف – قد يسيطر مرة أخرى على أقوى قواته العسكرية.



وادعى ترامب مرارًا وتكرارًا أنه لن يدافع عن أعضاء الناتو الذين لا يحققون أهداف الإنفاق الدفاعي، بما في ذلك كندا.

ويأمل ترودو في تعزيز الدعم لإرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا مع تزايد الشكوك حول قدرة أوكرانيا على مواجهة القوات الروسية المتوغلة في البلاد.



ومن المتوقع أن يتحدث وزير الدفاع الكندي بيل بلير عن دفاع كندا في القطب الشمالي في منتدى أمن السياسة الخارجية في واشنطن في وقت لاحق اليوم، قبل الانضمام إلى ترودو ووزيرة الخارجية ميلاني جولي في قمة قادة الناتو غدًا الثلاثاء.