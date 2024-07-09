حسين الشحات يتغيب عن جلسة الاستئناف على حكم حبسه سنة فى التعدى على الشيبى

كتب أحمد حسني

تغيب اللاعب حسين الشحات عن جلسة نظر استئنافه على حكم حبسه سنة أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر اليوم الثلاثاء، والتي تنظر استناف حسين الشحات لاعب النادى الأهلى، على حكم حبسه سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية، بتهمة التعدى بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبى.

كانت قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس المتهم لمدة سنه وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أيا من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وامرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم نهائياً وألزمته بمبلغ 100001 جنيه تعويض وألزمته المصاريف وخمسون جنيهاً اتعاب محاماه.

و تعود أحداث الواقعة بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلى في بطولة الدورى الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين.

وفى بلاغ «الشيبي»، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.