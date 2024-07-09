تمرين سهل لتقوية أعصاب اليد.. فوائده لا تتوقعها

كتبت مروة محمود الياس

قبضتك هي الدلالة المباشرة على قوة أعصابك وعظامك، لا توجد مبالغة في هذه الكلمات، بل إن نظامك الغذائي والحياتى ونمط حياتك الرياضى بشكل عام، قد تكشفه قبضة اليد لديك.

وفقا لتقرير نشر في موقع itnycpt فإن تقوية أعصاب اليد يمكن أن تصل إليها من خلال الكثير من النصائح، ولعل أبرزها أن تبدأ بعلاج أية مشكلة صحية في المفاصل والعظام، خاصة مفاصل الأصابع، فهذا العلاج وعدم إهمال هذه الحالة، يساعد على :

تعزيز حركة اليد وزيادة المرونة والقوة فيها

زيادة قوة القبضة والالتقاط

زيادة قدرة عضلات اليد والأصابع على التحمل

وقاية اليد وأعصابها من الكثير من المشكلات المحتملة، مثل الشلل واضطراب الاعصاب، إصابات الضغط العصبى

تحسين قوة المعصم والأصابع

تعزيز المهارة الحركية لليد والذراع بالكامل

أفضل تمرين لليد وتقويتها، تمرين الدوران :

استخدم قلما رصاص في هذا التمرين، وأجعله بين الأصابع، قم بتدويره بين كل إصبع والآخر، ، هذا التمرين يسمى انزلاق القلم، يعزز المهارات الحركية لليدين، فضلا عن أنها تعزز قوة القبضة والمعصم، كرر هذه الحركات على الدوام لتصل لأفضل نتيجة.

تقنية التمرين تعتمد على لف القلم بين الإصبع الأوسط في اليد وبين الإصبع البنصر، ثم لفه أيضا بين البنصر والسبابة، هذه الطريقة البسيطة تساعد على تقوية المفاصل، وتقوية اليدين، وتقليل حدة الارتعاش في اليدين، وتعزيز القوة والصلابة.

اهتم أيضا بفحص يديك إذا ما أصابها أى عرض مرضى، مثل الألم، التورم، التهاب الأصابع وغيرها .