أسباب ألم الإبهام والمعصم.. ما متلازمة النفق الرسغى؟

كتبت إيناس البنا

لا ينبغي التغاضي عن ألم الإبهام والرسغ المفاجئ لأنه يمكن أن يشير إلى حالات أو إصابات أساسية قد تتطلب عناية طبية، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض وانخفاض الوظائف وعواقب محتملة على المدى الطويل.

الأسباب الشائعة لألم الإبهام والمعصم

وفقا لموقع " OnlyMyHealth" غالبًا ما يحدث ألم المعصم بسبب الالتواءات أو الكسور الناتجة عن الإصابات المفاجئة، كما أن المشكلات طويلة المدى، مثل الإجهاد المتكرر، وهشاشة العظام، ومتلازمة النفق الرسغي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الشعور بثقب الإبرة من خلال الإبهام، والفهرس ، والأصابع الوسطى ، خاصة في الليل ".

يبدأ ظاهرة الضغط الداخلي التي تحدث عند التورم من الحركات المتكررة أو عندما يضغط الوزن الزائد على العصب المتوسط ​​داخل قناته، هذا هو العصب الذي ينتقل عبر المعصم ويوفر الشعور والحركة في اليد، يمكن أن يحدث هذا الألم أيضًا بسبب التهاب المفاصل الروماتويدي أو أنواع أخرى من التهاب المفاصل الالتهابي ".

تشمل الأعراض المنتظمة لألم الرسغ ما يلي:

خدر اليد

الإحساس بالدبابيس والإبر

خراقة اليد

ألم اليد في الليل

ضعف اليد

ضعف المعصم

ما متلازمة النفق الرسغي؟



متلازمة النفق الرسغي هي حالة شائعة تحدث عادة عند النساء. وفقًا لدراسة نُشرت في دورية Annals of Indian Academy of Neurology ، فإن الضعف التفاضلي للإناث في العمل المكثف باليد يعرضهن لخلل وظيفي شديد في الأعصاب عند الرسغ مع أعراض متلازمة النفق الرسغي المرتفعة نسبيًا.

"يحدث هذا بسبب حمل الأطفال أو رفعهم ، أو القيام بحركات متكررة في الرسغ ، مثل الكتابة على لوحة مفاتيح الكمبيوتر ، أو استخدام فأرة الكمبيوتر ، أو لعب كرة المضرب أو كرة اليد ، أو الخياطة المستمرة. يحدث النفق الرسغي بسبب ضغط العصب المتوسط. يحدث ألم راحة اليد أحيانًا بسبب ضغط العصب الكعبري ".

من أجل إدارة هذه الحالة ، فإن التشاور مع الطبيب أمر لا بد منه ، نصح التقرير حسب سبب الألم يتم تقديم العلاج الذي يشمل العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

من الأكثر عرضة للخطر؟

ألم الإبهام يمكن أن يحدث بسبب تلف الأربطة في الإبهام عادة بسبب الرياضات أو السقوط ، مشيرًا إلى أنه يُطلق عليه أيضًا اسم الإبهام المحشور أو "إبهام المتزلج"، الأشخاص الذين يفرطون في استخدام الإبهام وإفراطهم في مدهم ، والذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي والأفراد الحوامل والمرضعات هم عرضة لهذه الحالة، وأضاف أن معظم الأشخاص في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر معرضون للخطر.