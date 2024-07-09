تعرف على تفاصيل لقاء محافظ المنوفية اليوم بالمواطنين

المنوفية - محمود شاكر

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للتعرف على شكواهم ومطالبهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم انطلاقا من رؤية الدولة المصرية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري.

وفى استجابة فورية لشكوى مواطن بناحية طه شبرا، وجه محافظ المنوفية السكرتير العام المساعد للمحافظة بتكليف وحدة التدخل السريع بالديوان العام بالتنسيق مع الإدارة المركزية للري والموارد المائية بسرعة اتخاذ اللازم ورفع كافة المخلفات الموجودة بترعة بحر الفقى بقويسنا حفاظاً على تنظيم مناوبة الري وإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً.

وفى لفتة إنسانية، أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لمواطنة من ناحية الحامول بمنوف يعانى نجلها من ظروف مرضية صعبة لإعانتها على تحمل أعباء المعيشة مراعاة لظروفها الاجتماعية.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى مواطن على الطبيعة يتضرر من وجود خطأ في الرفع المساحي لتقنين قطعة أرض أملاك دولة بالمخالفة للطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم وفقا للضوابط واللوائح المنظمة، وكذا بحث موقف شكوى مواطن بناحية الطرانة بالسادات يتضرر من إيقاف البطاقة التموينية الخاصة به بالخطأ مراعاة لظروفه الأسرية.

وخلال اللقاء كلف محافظ المنوفية بتشكيل لجنة فوراً برئاسة مدير الشئون القانونية والتفتيش والمتابعة والشئون المالية بالمحافظة لفحص شكوى مواطن من بناحية شبين الكوم يتضرر من وجود مخالفات بشأن عملية إنشاء وحدات سكنية والعرض عليه لاتخاذ اللازم مراعاة للصالح العام.

هذا واستمع محافظ المنوفية لشكوى مواطن بناحية شبين الكوم يتضرر من وجود إشغالات و تعدى على حرم الطريق العام بشارع سعد زغلول وميدان جلهوم بالبر الشرقي مما يعوق حركة المواطنين وإحداث تكدس مرورى، وعلى الفور أجرى المحافظ اتصالا هاتفياً برئيس حي شرق ومدير شرطة المرافق شدد خلاله بالنزول فوراً لرفع كافة الإشغالات والتعامل بحزم مع المعتدين و استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمدة أسبوع ، مؤكداً على أنه سيتابع بنفسه ميدانياً وبشكل مفاجئ تنفيذ التكليفات لإعادة المظهر العام والحضاري بالمنطقة حفاظاً على حقوق المواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع كافة المواطنين وفتح قنوات اتصال لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.