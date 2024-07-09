تحرير 73 محضرا وضبط 603 مواد غذائية منتهية الصلاحية بحملة مكبرة بطور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة طور سيناء، بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء خالد مبارك بكرى محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدن المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة قاطنى المحافظة والقادمين اليها ولضمان تقديم غذاء امن اليهم ، وبناءاً على التكليف المباشر من الدكتور هيثم الشنهاب ، مدير المديرية تشكلت لجنة برئاسة الدكتور اشرف فوزى مدير الطب الوقائى ، وبعضوية مصطفى خليل ، القائم بأعمال مدير مراقبة الاغذية بالمديرية وعدد من مشرفى الاغذية بالمديرية وبالاشتراك مع مراقبى ومفتشى الاغذية بمكتب اغذية طور سيناء

وتم المرور على 44 منشأة مختلفة وقامت الحملة بتحرير 39 محضر نظافة وكذلك 34 محضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية وتم تحرير محضر ضبط لكمية آيس كريم بلغ وزنها 75 كيلو منتهية الصلاحية بإجمالى محاضر بلغت 74 محضر ، كما تم اعدام 603 كيلو للحوم ودواجن منتهية الصلاحية و191 لتر أغذية ومشروبات بها تغير بالخواص الطبيعية وتم التوصية بغلق 4 منشآت غذائية مختلفة غير مستوفية للاشتراطات الصحية وبها خطر داهم على الصحة العامة وتستمر حملات المرور والتفتيش على اماكن تداول الاغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحى امن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها.