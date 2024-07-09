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بداية موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 12:25 م
بداية موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس من اليوم الثلاثاء 9 يوليو حتى الأحد 14 يوليو ، حيث تشهد هذه الفترة طقسا شديد الحرارة وبداية ارتفاع فى درجات الحرارة .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى:

-- ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

-- طقس شديدة الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

-- رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

-- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.


ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.

 

 







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