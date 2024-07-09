الغرفة التجارية بالأقصر تناقش مع سفير السنغال زيادة التبادل التجارى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت غرفة الأقصر التجارية، وفدًا سنغاليًا برئاسة سفير السنغال في مصر كيموكو جاكيتى؛ لبحث سبل زيادة التعاون التجاري والاستثماري المُشترك خلال الفترة القادمة، لبحث زيادة التعاون في الفترة القادمة لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية السنغالية، مستفيدين من البيانات والمعلومات التي ستتعاون فيها الغرفة والسفارة عن الفرص الاستثمارية والتجارية بسوقي البلدين في المجالات المختلفة.

وأكد مسئولي الغرفة التجارية بالأقصر، خلال لقاء السفير السنغالى في مقر الغرفة بمدينة الأقصر، على أن السوق المصري به فرص استثمارية وتجارية كثيرة، وفي قطاعات مختلفة يمكن للجانب السنغالي الإستفادة منها، مقترحًا دراسة استفادة الجانب السنغالي من الجانب المصري في خدمات كثيرة، منها الخدمات الطبية والتعليمية والسياحية والأثرية والصناعية وغيرها بالمحافظة.

واستقبل السفير السنغالي خلال زيارته للغرفة التجارية بالأقصر، كل من يحيى محمد يحيى عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد فرج خضرى النائب الأول، وأحمد حمزة صالح كشك النائب الثانى، وصلاح محمد خليل بدر، وحسام الدين عثمان إمام، ومحمد قناوى محمد سيد، ورجائى موريس إبراهيم، وسلامة رشيدى سليمان، وأحمد حمزة صالح، وعبد الستار أحمد ياسين، وأيمن أحمد الضوى، وزين العابدين أحمد، وجمال عبد السلام متولى، وحسن مكى المرشد المرافق للسفير لترجمة اللقاءات له.

فيما وجّه سفير السنغال في مصر كيموكو جاكيتى، التحية والتقدير والشكر لجمهورية مصر العربية، بعد الجهود التي تقوم بها لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي يقدمه رئيسا مصر والسنغال، لتطوير وتنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وهو ما يجب أن يستفيد منه مجتمع الأعمال في البلدين.

ونوّه السفير إلى أن هناك مجالات عديدة يمكن زيادة التعاون من خلالها، من بينها التجارة والصناعة والزراعة والثروة السمكية ، وغيرها من المجالات والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة ، لافتًا إلى الانطلاقة القوية التي تتكون عن طريق غرفة القاهرة لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والسنغال.



الغرفة التجارية بالأقصر تناقش مع السفير السنغالى زيادة التبادل التجارى



زيارة السفير السنغالي للغرفة التجارية بالأقصر