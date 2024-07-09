السيطرة على حريق بحوش منزل فى سوهاج دون إصابات بشرية

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبيه والبوص، ولا توجد خسائر بالأرواح.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بحوش، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك المدعو سيف الدين ع ا 57 سنة عامل، ومقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لم ينتج عــن الحريق ذلك ثمــة إصابـــات، التلفيات جزء من سقف الحوش، بسؤال نجل مالك الحوش المدعو محمد س ع ا 21 سنة طالب بكلية الصيدلة ومقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم.

وأضاف أن سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالحوش ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة.