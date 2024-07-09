البابا تواضروس الثانى يلتقى مجموعة من المقيمين بأمريكا فى المقر الباباوى بالقاهرة

كتب: محمد الأحمدى

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الأنبا يوسف مطران جنوبى الولايات المتحدة الأمريكية، وبرفقته مسيحيين من المقيمين فى الولايات المتحدة الأمريكية، يخدمون في مجال الخدمات الطبية والتعليمية والتنموية، تحت إشراف نيافة الأنبا يوسف وجاءوا إلى مصر لتقديم بعض من تلك الخدمات.



وقدم الأنبا يوسف الشكر لقداسة البابا على اهتمامه بلقاء المجموعة، ثم ألقى عليهم قداسته كلمة مناسبة وأجاب على أسئلتهم، وقدم لهم بعض الهدايا التذكارية.



يذكر أن زيارات مجموعات الخدمة الآتية من كنائس المهجر للخدمة بمصر تتم بالتنسيق إحدى المكاتب المختصة بالتواصل بين إيبارشيات الكنيسة القبطية فى الخارج وبين المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة فى الإيبارشيات بمصر، وهو المكتب الصادر به قرار من المجمع المقدس بجلسته الأخيرة في شهر مارس الماضي، ويحمل المكتب اسم "HIGH" اختصارًا لشعاره (Hands in God’s Hand).



جانب من اللقاء



قداسة البابا مع أقباط أمريكا