الأرصاد: الخميس والجمعة ذروة الموجة الحارة.. وعودة الاستقرار يوم الإثنين

كتب محمد شعلان

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طبيعة فصل الصيف ارتفاع قيم دراجات الحرارة والرطوبة العالية، موضحة أنه خلال الأيام الماضية كانت القيم المعتادة وتتراوح من 31 إلى 36، والقيم سترتفع بمعدل 3 درجات من الغد.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة سي بي سي، أن ارتفاع الرطوبة يجعلنا شعورا بأكثر حرارة من الأيام الماضية، مشيرة إلى أن ذروة الموجة الحارة الحالية ستكون الخميس والجمعة وستكون 40 درجة مئوية في الظل، بينما متوسط درجات الحرارة على السواحل من 35 إلى 36 درجة مئوية.

وأوضحت منار غانم، أن سبب الموجة أننا نتأثر بمنخفض الهند الموسمي، وابتداء من يوم الاثنين القادم ستتراجع الدرجات لـ36 درجة وستظل مستقرة حتى نهاية الاسبوع، لافتة إلى أن الملاحظ في هذه الفترة أن الموجات متقاربة بشكل كبيرة وهذا غير معتاد.

