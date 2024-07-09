اليوم السابع
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الأرصاد: استمرار الموجة شديدة الحرارة غدا والعظمى تصل 43 درجة

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 03:19 م
الأرصاد: استمرار الموجة شديدة الحرارة غدا والعظمى تصل 43 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة  لـ درجات الحرارة غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 25، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.

 







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