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الأرصاد: ارتفاع تدريجى بحرارة الجو بداية لموجة شديدة الحرارة

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 10:11 ص
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بحرارة الجو بداية لموجة شديدة الحرارة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء كبداية لموجة شديدة الحرارة .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن  العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، لافتة إلى أن الرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.


ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.

 

 







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